Muitas expectativas para a primeira edição do Trail do Agroal

O mês de Maio vai inaugurar a primeira edição do Trail do Agroal, que se realiza no dia 28, na localidade do concelho de Ourém. A competição vai ser constituída por duas provas de 28 e 16 quilómetros e uma caminhada de 10 quilómetros. As inscrições já se encontram abertas.

A praia fluvial do Agroal é o grande chamariz e atracção da primeira edição da prova, sem colocar de parte a restante paisagem composta maioritariamente por serra e o rio Nabão. O evento desportivo conta com uma parceria entre o município de Ourém, a União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e a Liga dos Amigos da Secção da Freixianda, dos Bombeiros dos Voluntários de Ourém. Também faz parte do pacote da competição, um buffet de boas-vindas, almoço, seguro, abastecimentos sólidos e líquidos e uma t-shirt de participação.