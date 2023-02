Ciclista Maria Martins sagra-se campeã europeia de scratch

Atleta de Santarém continua a acumular títulos no ciclismo de pista

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A ciclista de Santarém Maria Martins continua a somar títulos e sagrou-se esta quarta-feira, 8 de Fevereiro, campeã europeia de scratch, ao conquistar o ouro nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, que decorrem em Grenchen, na Suíça.

‘Tata’ Martins, que vive na Moçarria, concelho de Santarém, bateu a espanhola Eukene Larrarte, com a polaca Daria Pikulik a ficar com o bronze. A jovem portuguesa, de 23 anos, juntou o ouro à medalha de bronze conquistada na mesma disciplina no Mundial de elites de 2020.