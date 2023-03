Vitória de Santarém ganha três taças distritais num fim de semana

As equipas de juvenis e juniores masculinos e de seniores femininos do Vitória de Santarém venceram as finais das taças distritais de futsal que estiveram em disputa.

O Vitória de Santarém teve um fim de semana para gravar na história do clube ao conquistar três taças distritais de futsal, nos escalões de juvenis e juniores masculinos e em seniores femininos. O conjunto de êxitos começou a cumprir-se no sábado, 11 de Março, no Palácio dos Desportos de Torres Novas, onde os juvenis do Vitória venceram o CR Casal do Grilo por 6-2 e os juniores bateram o CD "Os Patos" por 4-3.

No domingo consumou-se o triplete com o triunfo da equipa sénior feminina do Vitória de Santarém sobre o Juventude Ouriense por 1-0, em desafio disputado no Pavilhão da Escola Secundária de Alcanena. As provas foram organizadas pela Associação de Futebol de Santarém.