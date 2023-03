Tomar vai receber final da taça e supertaça de hóquei em patins

A cidade de Tomar vai receber a 46ª edição da Taça de Portugal e a 39ª edição da Supertaça António Livramento. Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, e Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, assinaram, na sede da FPP, o protocolo de cooperação para realização das duas competições.

A “final four” da Taça de Portugal realiza-se nos dias 29 e 30 de Abril na cidade templária. As quatro equipas presentes vão ser conhecidas a 18 de Março. A Supertaça António Livramento realiza-se no início da época 2023/24 e contará com a presença do campeão nacional e do vencedor da Taça de Portugal.