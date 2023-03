Atletas do Alhandra Sporting Club renovam título de vice-campeões

Os canoístas do Alhandra Sporting Club (ASC) renovaram no sábado, 11 de Março, o título de vice-campeões regionais de fundo, no Campeonato Regional de Fundo da Bacia do Tejo que se realizou em Amora.

Tiago Inácio foi ouro em K1 Master A e Bernardo Rosa venceu a medalha de bronze em K1 Iniciado A. Krystian Cabral subiu também ao pódio para receber a medalha de ouro em SUPC Cadete masculino, assim como Agostinho Amante em C1 Sénior masculino e Carlos Barros em SUPC Absoluto masculino. Entre 13 clubes em competição a equipa alhandrense composta por 28 atletas, renovou o título de vice-campeã regional, logo atrás da equipa anfitriã da prova, o Clube de Canoagem da Amora, que participou com perto de uma centena de canoístas.