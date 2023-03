Vila Franca de Xira promove sábado o dia do Taekwondo

O Pavilhão Municipal da Castanheira do Ribatejo recebe sábado, 18 de Março, das 09h30 às 11h00, a modalidade de Taekwondo. A actividade é aberta à participação do público em geral e não necessita de inscrição prévia. Para participar, informa o município, basta aparecer e trazer roupa larga. A iniciativa está integrada no Dia da Modalidade, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A sessão realiza-se em parceria com o Juventude da Castanheira e conta com a presença de atletas das Escolas de Taekwondo do Ateneu Artístico Vilafranquense, dos Bombeiros Voluntários de Alhandra e da Casa do Povo de Arcena, bem como representantes da Federação Portugal Taekwondo e do Juventude da Castanheira.