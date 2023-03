Dois pódios para Abrantes em torneio de ginástica artística

partilhe no Facebook

Miguel Pereira e João Batista, do Clube Náutico de Abrantes obtiveram o 2º e 3º lugar, respectivamente, na classificação geral de juniores, no Torneio de Primavera de Ginástica Artística da Associação de Ginástica de Lisboa. O clube de Abrantes foi representado por nove atletas numa competição que contou com atletas em representação de seis clubes.