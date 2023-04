Mais um título para Angelina Voloshchuk

A atleta alverquense Angelina Voloshchuk, do Ahead Clube de Ténis de Alverca, conquistou o título em pares no ITF júnior de Blagnac em França no último fim-de-semana. A atleta partilhou o court com a portuguesa Lena Couto e venceu na final as francesas Zlata Bartanusz e Zelie Bretin pelos parciais de 7-5 e 6-1.

O também atleta do Ahead de Alverca, João Morgado, também chegou às finais do torneio de categoria 1 realizado no Club Tennis Torelló em Barcelona no mesmo fim-de-semana mas perdeu em ambas as finais.