320 atletas no primeiro Aquatlo de VFX

As piscinas municipais de Vila Franca de Xira acolhem no sábado, 1 de Abril, a partir das 14h00, o primeiro Aquatlo Jovem do concelho, numa parceria entre o Alhandra Sporting Club, a Federação de Triatlo de Portugal e a Câmara de Vila Franca de Xira. A secção de natação terá lugar nas piscinas municipais e o percurso de corrida será feito no complexo municipal, contando a prova com a inscrição de 320 jovens atletas com idades entre os 7 e os 17 anos representando 19 clubes.