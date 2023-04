Futsal da Póvoa de Santa Iria é uma escola de valores

Pany Varela, um dos melhores jogadores de futsal do mundo, não se limita a brilhar dentro de campo com as camisolas do Sporting e da selecção nacional e decidiu, há cerca de um ano, juntamente com o ex-jogador André Nabais, criar a Escola de Futsal Pany Varela e André Nabais, na Póvoa de Santa Iria. Os dois amigos jogaram futsal juntos na Associação Desportiva do Fundão e, já nessa altura, falavam no projecto de uma escola que desse condições a todas as crianças para a prática da modalidade, transmitindo-lhes valores positivos.

