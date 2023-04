Camaradagem é a palavra de ordem na ginástica do Ateneu Cartaxense

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) junta quase diariamente três dezenas de atletas para a prática de tumbling, uma disciplina da ginástica em que os atletas desafiam a gravidade com mortais e piruetas ao longo de uma pista. O MIRANTE foi assistir ao treino de sábado de manhã, 18 de Março, numa altura em que os atletas se preparam para os campeonatos nacionais.

A presidente do Ateneu Artístico Cartaxense, Raquel Ramos, fala com orgulho sobre o crescimento da modalidade na associação, demonstrado pelo gradual aumento do número de atletas. No total, o AAC tem cerca de meio milhar de atletas, número considerável para a realidade do concelho. “Temos um ginasta que foi vice-campeão europeu, vários campeões nacionais e distritais. É o resultado de muito esforço e trabalho”, refere a dirigente. O clube, fundado há mais de 140 anos, tem atletas espalhados pelas mais diversas modalidades, desde o tiro com arco ao ténis, passando pelos trampolins e pelo tumbling, que partilham o mesmo pavilhão e que têm levado o nome do Cartaxo aos quatro cantos do mundo. A secção de tumbling conseguiu recentemente dar um novo passo na modalidade, com a substituição da pista de tumbling emprestada pela Federação Portuguesa de Ginástica. Um investimento de 26 mil euros, conseguidos através de eventos de angariação de fundos, como as noites organizadas pelo AAC na antiga discoteca Lipp´s, em Pontével.

O carinho que Raquel Ramos tem pelo clube vem desde os seus tempos de atleta de ginástica. Actualmente, a sua filha segue-lhe as pisadas no Ateneu. Raquel Ramos é presidente da associação desde 2022, mas faz parte da direcção desde 2018. É a segunda mulher na história do clube a estar como presidente, tendo sucedido à actual vereadora da Câmara Municipal do Cartaxo e responsável pelo pelouro da Cultura, Maria João Oliveira. São três as mulheres que agora fazem parte da direcção, ficando a faltar a vice-presidente Nazaré Fabiano e a tesoureira Andreia Tristão. A direcção é ainda composta por Ricardo Almeida e Nuno Gonçalves, secretários, e Bruno Vintém e Paulo Lopes Marques, vogais. No conselho fiscal Nuno Bessa Ferreira mantém-se presidente, sendo os secretários Paula Tojeira e Carlos Eduardo. Na assembleia-geral mantém-se também João Ouro Sardinha, com os secretários Luís Major e João Major. Rodolfo Cruz é assistente directo da direcção e há ainda duas funcionárias, Magda Magalhães e Ana Paula Pereira.

O espírito de um campeão

O MIRANTE falou com o atleta com melhores resultados do clube, Francisco Rodrigues, que, embora lesionado, fez questão de acompanhar o treino dos colegas. Tem 15 anos, é vice-campeão europeu, e pratica tumbling desde os três anos. Foi várias vezes campeão nacional. Além de ir a todos os treinos, Francisco ainda faz ginásio duas vezes por semana; “com esforço e trabalho tudo se consegue” é a frase que o acompanha diariamente, contudo, confessa que por vezes não é fácil conciliar a escola e o desporto. O vice-campeão europeu fala dos colegas com um sorriso no rosto e afirma que a competitividade é saudável e não afecta o espírito de camaradagem. O ginasta sonha voltar ao mundial e conseguir fazer melhor do que da última vez em Tóquio, no Japão. Edite Silva, treinadora do tumbling no Cartaxo desde o surgimento da modalidade, há mais de duas décadas, acompanha os atletas para todo o lado, juntamente com a professora Ana Guimarães, conhecida como professora Nucha.