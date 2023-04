Campeonato Portugal Trial 4X4 regressa a Mação

A segunda prova do Campeonato Portugal Trial 4X4 deste ano, organizada pela Associação MAC TT – Clube TT de Mação, com o apoio da Câmara de Mação, vai realizar-se a 15 e 16 de Abril. A competição vai decorrer junto à Escola Fixa de Trânsito, na entrada sul de Mação, num espaço disponibilizado pela autarquia. Mação tem dado provas na organização desta prova que já vai na oitava edição, integrando o calendário de provas nacionais de Trial 4X4.

Este ano não vão faltar novidades e corresponder à evolução do próprio campeonato, cada vez mais exigente e a contar com equipas cada vez mais profissionais. O Clube TT de Mação tem pautado a sua acção pelo aumento e melhoria das condições de segurança, quer da prova quer do público. Além das alterações e adaptações do circuito, o MAC TT este ano teve, uma vez mais, especial preocupação com a segurança da prova e do público, aumentando as zonas de restauração cobertas e aumentando os locais para o público assistir à prova em segurança.

Segundo a organização, haverá uma terceira tenda de onde será possível assistir de zona privilegiada ao espectáculo dos triais: 7 (subida de rocha); 8 (cruzamento de eixos); e 9 (subida de pedras). Os bilhetes para assistir à prova vão estar em pré-venda exclusivamente online entre os dias 5 e 10 de Abril no site www.mactt.pt por 6 euros. Os bilhetes também podem ser adquiridos no próprio dia por 8 euros. A entrada é livre e gratuita para pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência.

Com uma preocupação em relação à inclusão social, o MAC TT celebrou um protocolo de colaboração com o CRIA – Centro de Recuperação e Integração de Abrantes: Unidade de Mação – de modo a envolver os utentes da instituição na organização do evento. A Câmara de Mação associa-se ao evento disponibilizando recursos humanos assim como apoio financeiro e logístico.