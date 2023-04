Pany Varela é um exemplo inspirador para jovens da escola de futsal da Póvoa de Santa Iria

Pany Varela, um dos melhores jogadores de futsal do mundo, não se limita a brilhar dentro de campo com as camisolas do Sporting e da selecção nacional e decidiu, há cerca de um ano, juntamente com o ex-jogador André Nabais, criar a Escola de Futsal Pany Varela e André Nabais, na Póvoa de Santa Iria. Os dois amigos jogaram futsal juntos na Associação Desportiva do Fundão e, já nessa altura, falavam no projecto de uma escola que desse condições a todas as crianças para a prática da modalidade, transmitindo-lhes valores positivos.

O sonho passou a realidade no ano passado quando foi formada a parceria com o União Atlético Povoense, que aceitou a filosofia defendida por Pany e André. Nasce assim a Escola de Futsal Pany Varela e André Nabais. A formação é a base deste projecto desportivo que quer transmitir valores, como o respeito e o saber estar em comunidade. A escola tem actualmente 74 jogadores em quatro escalões, dos quatro aos 13 anos, com equipas mistas. Os treinos decorrem duas vezes por semana no pavilhão gimnodesportivo da Escola Aristides de Sousa Mendes.

O escalão dos petizes joga no torneio do Xira uma vez por mês. Os traquinas têm dois jogos por mês e a equipas de petizes e infantis estão inscritas na Associação de Futebol de Lisboa e jogam quase todas as semanas. Neste momento já não é possível aceitar mais inscrições de crianças. A escola está a tentar junto da Câmara de Vila Franca de Xira adquirir horas noutros pavilhões para os meninos poderem treinar e alargar as equipas. A próxima época passa por abrir inscrições para uma nova equipa de iniciados.

Pany Varela, jogador do Sporting CP e da selecção nacional de futsal, conta a O MIRANTE que o primeiro ano da escola foi mais turbulento. Este ano o projecto está consolidado e a equipa de trabalho está criada. “A escola quer dar bases às crianças para poderem levar o gosto pelo desporto até à idade adulta. Queremos formar pessoas com valores e não apenas atletas”, diz o craque.

Lidar com o sentimento dos pais

Treinadores e equipa técnica têm diariamente de lidar não só com os jogadores mas também com os pais. André Nabais, já retirado enquanto jogador de futsal, conta que lidar com as frustrações dos encarregados de educação às vezes é desgastante. “Este ano temos menos problemas com os pais. No ano passado os pais estavam focados só em ganhar e a quererem sempre que o filho jogasse. Conseguimos passar a ideia de que o importante é todos terem as mesmas oportunidades”, afiança.

Também há que lidar com os sentimentos dos pequenos jogadores. A expectativa de ser o melhor e as comparações com os jogadores conhecidos pode reflectir-se no comportamento das crianças. Neste aspecto o trabalho de balneário é importante. Cabe ao treinador ensinar os jogadores a conviver com as derrotas. “Procuramos treinadores com sensibilidade para lidar com os meninos. Tentamos sempre ter quatro elementos por escalão para poderem acompanhar as crianças. Por vezes é mais fácil lidar com os mais novos do que com os pais”, refere Vítor Barroso, coordenador da escola de futsal.