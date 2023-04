Reabriu o Centro de Marcha e Corrida de Aveiras de Cima

partilhe no Facebook

O Centro de Marcha e Corrida de Aveiras de Cima reabriu, voltando assim a proporcionar momentos dedicados à prática de exercício físico. As actividades decorrem às segundas, terças e quintas-feiras pelas 19h00 com encontro no Mercado Diário de Aveiras de Cima.

O centro de marcha e corrida tem como principais objectivos “promover e incentivar a prática regular da atividade física da população, combater o sedentarismo, melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social”, refere a Câmara de Azambuja em comunicado.