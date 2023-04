Triatletas de Torres Novas brilham ao serviço da selecção nacional

Ricardo Batista conquistou a medalha de bronze na Taça do Mundo de Triatlo na categoria de elites e João Nuno Batista protagonizou igual feito na Taça da Europa de Triatlo, na categoria de juniores. Os dois atletas do Clube de Natação de Torres Novas competiram, no domingo, 26 de Março, ao serviço das respectivas selecções nacionais. Ricardo Batista competiu em New Plymouth, Nova Zelândia, onde Maria Tomé, também do Clube de Natação de Torres Novas, foi sexta na prova feminina da Taça do Mundo de Triatlo. João Nuno Batista participou na Taça da Europa de Triatlo que decorreu em Quarteira, onde os também juniores Gustavo do Canto e Manuel Bartolomeu terminaram na 25ª e 26ª posições. Para o técnico torrejano Paulo Antunes, que também esteve na Nova Zelândia, este foi um fim-de-semana de grandes emoções, com o excelente trabalho dos últimos meses a refletir-se em resultados de topo.