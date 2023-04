União de Tomar venceu o km jovem regional

Época de ar livre da Associação de Atletismo de Santarém começou a 1 de Abril com mais de 180 atletas em Abrantes.

A época de ar livre da Associação de Atletismo de Santarém começou a 1 de Abril, em Abrantes, com a realização do Torneio de Abertura e do km jovem regional, onde competiram mais de 180 atletas. O União de Tomar venceu colectivamente o km jovem regional.

A nível individual, os vencedores foram os seguintes nas diversas provas: 100 M Masc. - Miguel Costa (CLAC); Dardo Inic. Masc. - Tiago Santos (CB Abrantes); Dardo Juv. Masc. - João Ripado (JD Almansor); 100 M Fem. - Laura Alexandre (AEA Cartaxo); Comprimento Fem. - Marisa Nunes (UFC Tomar); 80 M Inic. Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 80 M Inic. Fem. - Leonor Ferreira (JD Almansor); Martelo Juv. Fem. - Angelina Reis (A20Km Almeirim); Martelo Fem. - Rita Paciência (A20Km Almeirim); Triplo Masc. - Rodrigo Araújo (CLAC); 1000 M Fem. - Ana Catarina Carrelo (UFC Tomar); Dardo Masc. - Rafael Barros (ACRS Desterro); 1000 M Masc. - Júlio Couceiro (UFC Tomar); 1000 M Inf. Fem. - Clara Franco (UFC Tomar); 1000 M Inf. Masc. - Rafael Inácio (JD Almansor); Comprimento Inic. Fem. - Lara Saraiva (CLAC); Comprimento Inic. Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); 1000 M Inic. Fem. - Inês Custódio (JD Almansor); 1000 M Inic. Masc. - Martim Fernandes (A20Km Almeirim); 1000 M Juv. Fem. - Daniela Inácio (JD Almansor); 1000 M Juv. Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo).