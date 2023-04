Ténis de mesa do Montamora assegura manutenção na Divisão de Honra

Emblema de Fátima venceu em Estarreja e está no terceiro lugar do campeonato

A equipa de ténis de mesa do Montamora assegurou a manutenção na Divisão de Honra – Zona Centro de ténis de mesa (segundo escalão nacional) a duas jornadas do final da competição, ao vencer fora por 3-2 a ACR Saavedra Guedes, de Pardilhó, Estarreja. A equipa de Fátima ocupa o 3º lugar da tabela entre oito emblemas, contando 28 pontos. Em primeiro e segundo lugar estão o Club Top Spin e o CTM Oliveirinha, com 36 pontos, com quem vai jogar nas duas últimas rondas.