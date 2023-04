Andebol de Samora é viveiro de talentos 

O Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) vai sair prejudicado com a reestruturação das competições nacionais de andebol masculino. A redução de equipas nos vários patamares já na edição de 2023/2024 (a 1ª divisão vai ter apenas 12 equipas a competir, por exemplo) torna a vida mais complicada aos clubes de formação para chegar ao patamar mais alto, já que todos os anos vêem sair os melhores talentos para clubes com maior poder financeiro.

Essa é uma realidade com que o Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) se confronta e que é expressa a O MIRANTE por José Alberto, treinador da equipa sénior masculina do NASC que milita na 3ª divisão nacional. Até agora a equipa sénior ainda não perdeu nenhum jogo.