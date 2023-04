O Ateneu Artístico Vilafranquense organizou o seu primeiro Torneio de Kenpo e alcançou 16 lugares no pódio

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Medalhados do Kenpo do Ateneu Vilafraquense - FOTO - Kenpo Ateneu Artístico Vilafranquense

Ateneu Vilafranquense com muitas medalhas no seu primeiro torneio de Kenpo

O Ateneu Artístico Vilafranquense organizou no dia 1 de Abril o seu primeiro Torneio de Kenpo, sob a égide da União Portuguesa de Karaté e Kenpo (UPKK). A competição contou com a participação de mais duas centenas de atletas, oriundas de diferentes escolas de todo o país.

O kenpo é a modalidade desportiva mais recente do Ateneu Vilafranquense e tem vindo a ser impulsionada pelo seu instrutor, Mário Sousa. Nesta primeira competição realizada em casa, o Ateneu participou com 19 atletas e alcançou 16 lugares no pódio, nas modalidades de Defesa Pessoal e Kata Tradicional Individual (KTI).