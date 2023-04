Campeões do mundo de Dança Desportiva competem em Vila Franca de Xira

Os campeões do mundo de Dança Desportiva, Marius-Andrei Balan (alemão) e Kristina Moshenska (ucraniana) vão estar a competir em Vila Franca de Xira na segunda jornada da Taça de Portugal da modalidade que se realiza no dia 22 de Abril.

O evento terá lugar no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro e a prova corresponde a uma das mais importantes jornadas do calendário oficial da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Trata-se de uma prova nacional nas disciplinas de danças “Latinas” e “Standard”. Estarão presentes todos os escalões e categorias desde Juvenis I (até aos 9 anos) até aos Seniores IV com mais de 65 anos. A prova possibilita aos pares em competição somarem pontos que, no final da época, podem permitir o apuramento para representação de Portugal nas Taças da Europa e do Mundo.

É uma organização da Federação Portuguesa de Dança Desportiva em parceria com a Câmara de Vila Franca de Xira tendo o apoio da Xiradance Academy e da UDCAS - União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho, as duas escolas do concelho com esta modalidade desportiva.