Cumeada vence torneio de futsal da Freixianda

Foram mais de 24 horas ininterruptas de futsal. A décima terceira edição do torneio de futsal da Freixianda reuniu mais de 200 atletas e terminou com a vitória do Cumeada Futebol Clube. A equipa da pequena freguesia da Cumeada, no concelho da Sertã, venceu na final “Os Repescados” por 4-2, conquistando assim o título de campeã do torneio.

O evento, organizado pela Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda, e que contou com o apoio da câmara municipal, união das freguesias e dos Bombeiros Voluntários de Ourém juntou mais de dois mil adeptos nos 32 jogos que tiveram lugar este ano. Com a chancela da Federação Portuguesa de Futebol, o torneio já é uma tradição desportiva na região, sendo realizado anualmente no fim-de-semana de Páscoa e este ano com equipas vindas de Sintra, Carregado, Gaia, Viseu, Ourém, Leiria e Alvaiázere. Este ano foi implementado um prémio para a melhor claque, entregue à equipa Cumeada Futebol Clube.