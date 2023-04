Vila Chã de Ourique recebe mais uma edição do Circuito de Ciclismo

No próximo dia 1 de Maio, feriado nacional, Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, vai receber mais uma edição do Circuito de Ciclismo, uma prova que reúne anualmente dezenas de ciclistas. Este ano, o circuito, com uma extensão de três quilómetros, começa e acaba no Recinto de Festas de Vila Chã de Ourique. O homenageado desta 36ª edição da prova é Luís Nepomuceno, antigo presidente da junta de freguesia local e amante do ciclismo, que faleceu no ano passado vítima de acidente rodoviário.

A prova inclui várias categorias, desde as Escolas, Femininas, Cadetes, Juniores, Masters e Elites/sub23. Às 9 horas partem as Escolas e Cadetes. Às 14h30 partem as mulheres de todos os escalões, os Juniores e os Masters de todos os escalões. Com organização do Trilho dos Cágados, a iniciativa tem a chancela da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo de Santarém.