Laura Agostinho, Ana Silva e Dinis Neves estão no top 10 do Ranking Nacional de Pista Coberta da Federação Portuguesa de Atletismo.

Atletas do Sporting Clube de Abrantes nos melhores do ano

Laura Agostinho, Ana Silva e Dinis Neves, do Sporting Clube de Abrantes, ocupam lugares de mérito desportivo no Ranking Nacional de Pista Coberta da Federação Portuguesa de Atletismo. Laura Agostinho, no escalão de iniciados, está no primeiro lugar do ranking nos 60 metros, a atleta juvenil Ana Silva terminou a época no quarto lugar do ranking na disciplina de salto em comprimento e o atleta Dinis Neves findou a época no sétimo lugar nos 60 metros.

“Quando se aposta na formação com qualidade e se tem um grupo de trabalho fantástico como o nosso, os resultados só poderiam ser estes. Época após época continuamos a formar jovens de grande valor nos vários sectores do atletismo e o nosso trabalho é reconhecido e valorizado a nível nacional. Trabalhamos para os jovens e para a dignificação e valorização do desporto português e do concelho de Abrantes”, lê-se num comunicado partilhado nas redes sociais do clube.