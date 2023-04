Torres Novas recebe dois eventos de judo em Abril

O VII Troféu Ibérico de Katas vai realizar-se a 22 de Abril no Centro de Formação Técnico Competitiva do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi, com início marcado para as 10 horas. As inscrições podem ser realizadas até ao dia 17 de Abril. Em paralelo vai também decorrer um Estágio de Judo no Kata, dirigido por André Parent, 7º Dan e membro da Comissão de Katas da Federação Francesa de Judo.

No domingo, dia 23, a Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) organiza, em colaboração com o Clube de Judo de Torres Novas, o 2º Almonda Cup (na categoria juvenis), no Centro de Formação Técnico Competitiva do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi, em Torres Novas, com início também às 10 horas.