Casa do Benfica da Golegã recebe apoio financeiro

O executivo da Câmara municipal da Golegã aprovou por unanimidade um apoio financeiro de três mil euros para a modalidade de futsal da Casa do Benfica da Golegã, que tem equipas desde a formação aos veteranos e resultados dignos de registo. A decisão foi deliberada em sessão camarária, que se realizou a 24 de Março, no salão nobre dos Paços do Concelho.