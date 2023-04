Clube de Ténis de Santarém foi ao Estoril Open e teve bom resultado na mini prova

Jogador Manuel Rodrigues foi à final no escalão sub-7. Clube levou vários elementos a verem a prova principal, as instalações e os jogadores profissionais a treinarem

O Clube de Ténis de Santarém participou no Mini-Estoril Open onde obteve um bom resultado com o jogador Manuel Rodrigues, que foi à final no escalão sub-7. O clube aproveitou também para levar vários jogadores a visitarem a prova principal tendo sido promovida uma uma visita guiada pelo espaço, onde os participantes puderam ver as instalações e os atletas profissionais a aquecer e a preparar-se para o jogo. Houve ainda actividades lúdicas com brindes e os elementos do Clube de Ténis de Santarém jogaram ténis em campos de terra batida de treino.

A iniciativa, diz o clube, teve o objectivo de “mostrar aos mais pequenos no que consiste um torneio profissional de grande escala, com atletas profissionais de topo”, e proporcionar a experiência de verem ténis ao vivo. Para os maiores, “o passeio tornou-se uma oportunidade de visitar ou revisitar o espaço e apreciar grande ténis de alta competição”, refere o clube.