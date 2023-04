Patrícia Sampaio sonha com medalha nos Europeus e chegar ao top 10 mundial

Quatro medalhas conquistadas nos últimos dois meses devolveram a judoca Patrícia Sampaio à ribalta da modalidade com uma nova vontade de aproveitar o futuro deixando para trás um período de muitas lesões. “Acho que, finalmente, por estar a ter este período sem lesões e a sentir-me bem fisicamente tem sido muito bom, tenho conseguido aproveitar e mostrar realmente aquilo que valho”, disse à agência Lusa a atleta de Tomar.

O actual momento da judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, junta todos os ingredientes que a deixam feliz com uma sucessão de subidas ao pódio desde o arranque do circuito deste ano da Federação Internacional. Patrícia Sampaio, de 23 anos, iniciou o ano com a vitória no Grand Prix de Portugal e, depois de ser 5ª no conceituado Grand Slam de Paris, foi buscar, sucessivamente, três medalhas de bronze aos Grand Slam de Telavive, Tashkent e Antália.

“Está a ser um período em que estou a ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Sempre trabalhei muito, mas nunca tive muito a oportunidade de me mostrar porque acabo sempre por estar lesionada”, lembrou. Os últimos anos não foram fáceis para a judoca, primeiro com fratura numa perna em 2020, no Grand Slam de Budapeste, depois uma rotura muscular, nos Europeus de Lisboa em 2021, e, no ano seguinte, o deslocamento de um ombro nos Europeus de Sófia.

Situações que “atrapalharam” o processo de afirmação da judoca da categoria de -78 kg, que desde cedo foi referenciada como uma das mais importantes promessas da modalidade quando chegou a liderar o ‘ranking’ mundial de juniores. Os bons resultados deste ano, aliados à boa condição física, têm permitido a Patrícia Sampaio ganhar novas ‘asas’, mas a judoca trava o optimismo e considera que ainda não sente ser uma afirmação, por precisar de mais e em outras competições.

“Os meus objectivos para este ano passam por ter uma medalha no Campeonato da Europa. Chegar ao Top 10 Mundial - neste momento estou em 11.º - e lutar por uma medalha no Mundial. São objectivos que tenho a noção que consigo”, disse. Na classificação mundial a medalha de bronze alcançada no dia 2 de Abril, em Antália, permitiu à judoca subir ao 11.º lugar, mas no apuramento olímpico, quando as provas ainda contam apenas a 50%, a judoca já é sexta - quinta, excluindo o país anfitrião.

Patrícia Sampaio é a judoca portuguesa actualmente mais bem classificada na corrida aos Jogos Olímpicos de Paris2024, competição em que procura estar pela segunda vez, depois de ter competido em Tóquio.