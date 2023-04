1500 jovens participaram no Meeting Internacional Fátima 2023

O Estádio Papa Francisco acolheu a final do torneio de futebol integrado no Meeting Internacional Fátima 2023.

O Estádio Papa Francisco acolheu a final do torneio de futebol integrado no Meeting Internacional Fátima 2023, evento que mais uma vez trouxe até ao concelho de Ourém mais de 1500 jovens participantes, na sua maioria oriundos de Espanha. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, marcou presença na iniciativa e participou na cerimónia de apresentação do troféu da prova.

O evento realiza-se há vários anos em Fátima, durante a Semana Santa, e contempla um conjunto de competições desportivas e culturais, para além de iniciativas de âmbito social que envolvem instituições da freguesia de Fátima. O objectivo é inspirar os jovens e entidades envolvidas, através do convívio e do contacto com realidades socioculturais extremamente enriquecedoras, como as tradições, realidades desportivas e sociais existentes no concelho de Ourém.