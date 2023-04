“Os Corujas” elegem nova direcção

José Manuel Capricho foi reeleito presidente da direcção do Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas” para o biénio 2023-2025. Como vice-presidentes foram eleitos David Freitas, para a patinagem, e Luís Carlos Gonçalves, para o hóquei em patins. Às eleições, que decorreram no dia 13 de Abril, concorreram duas listas. A lista vencedora, encabeçada por José Manuel Capricho, contou com 62 votos, dos 116 sócios votantes. A lista derrotada, encabeçada por Eduardo Oliveira, contou com 52 votos. Dois sócios acabaram por votar em branco.

Em declarações a O MIRANTE José Manuel Capricho diz que será um mandato de continuidade e que o objectivo é atingir os melhores resultados desportivos. “Os Corujas” contam com um orçamento anual superior a 90 mil euros. Grande parte da verba provem da Câmara de Coruche a que se juntam as quotas dos associados e a ajuda monetária de algumas empresas.