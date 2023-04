União de Santarém morreu na praia no Campeonato de Portugal

A União de Santarém não conseguiu o apuramento para a fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol, ao ficar arredado de um dos dois primeiros lugares da tabela. Os escalabitanos desceram do primeiro para o terceiro lugar na última jornada da fase regular do campeonato, sendo ultrapassados pelo 1º de Dezembro e pelo Pêro Pinheiro.

Refira-se que a União de Santarém não jogou na última jornada, por desclassificação do Rio Maior SC, e os seus adversários conseguiram os resultados necessários para alcançar a fase de subida: o 1º de Dezembro venceu 2-1 em casa o já despromovido Coruchense e o Pero Pinheiro foi empatar 1-1 a Mortágua. Com essa conjugação de resultados, o 1º de Dezembro acabou a fase regular com 50 pontos, o Pêro Pinheiro com 49 e a União de Santarém com 48.

“Infelizmente, não iremos disputar a fase de subida à Liga 3. Os resultados desta última jornada ditaram o nosso afastamento dessa luta. É um momento de grande tristeza para todos no Clube, pois ambicionávamos mais do que ficar apenas por esta fase da competição. Tudo fizemos para ficar nos dois primeiros lugares, mas não foi possível”, lê-se numa reacção nas redes sociais do clube, onde se afirma a intenção de continuar a lutar para voltar o mais rápido possível à Liga 3 e se agradece aos sócios e adeptos pelo apoio ao longo da presente temporada.