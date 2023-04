Basketart realiza-se sábado, 22 de Abril, e inclui um torneio 3x3. As inscrições estão abertas até dia 20, quinta-feira.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Associação de Benavente organiza evento no novo campo de street basket

A Associação de Jovens de Benavente, em cooperação com a Câmara Municipal de Benavente, a Associação de Basquetebol de Santarém e a Federação Portuguesa de Basquetebol, estão a organizar um evento de promoção da modalidade que vai todo o dia de sábado, 22 de Abril. O Basketart vai ter actividades para todas as idades e decorre no novo campo de street basket de Benavente, o Valverde Campus.

Às 9h30 há a iniciativa Basket Kids, para crianças até aos 12 anos, na presença da mascote “Ribas”; às 13 horas realiza-se um concurso de triplos e às 14 começa o torneio 3x3, para maiores de 13 anos. A entrega de prémios aos vencedores decorre às 20 horas. As inscrições para o torneio podem ser feitas até 20 de Abril, quinta-feira, através do e-mail ajbenavente@gmail.com.