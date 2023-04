Salvador Amorim vai competir na Taça do Mundo de Patinagem Artística

Salvador Amorim conseguiu o apuramento para as provas da Taça do Mundo de Patinagem Artística sendo que a primeira semi-final vai realizar-se em Itália, em Maio. O atleta, de 14 anos, de Santarém, não esconde a alegria e entusiasmo por ter conseguido alcançar o objectivo. Salvador Amorim, que treina no Ginásio Clube de Coruche – Os Corujas, é o único atleta masculino do Ribatejo a conseguir o apuramento.

A final da Taça do Mundo (Artistic World Cup) realiza-se na Argentina em Junho. A família de Salvador Amorim procura patrocínios uma vez que a Federação Portuguesa de Patinagem Artística não paga o equipamento nem as viagens para a competição. Em Agosto de 2022 o jovem ficou em 8º lugar na Taça do Mundo que decorreu na Alemanha.

O atleta começou a praticar patinagem artística aos oito anos. Procurou diversas modalidades mas apaixonou-se pela patinagem artística. Apesar do ar tímido de Salvador, a mãe, Ana Patrícia Santos, conta a O MIRANTE que o filho se transforma quando calça os patins e entra num rinque. “Torna-se extrovertido e esquece os problemas do dia-a-dia quando está a patinar. Tem dificuldade em adormecer e os treinos ajudam a acalmar e tem dormido com muito mais facilidade sempre que treina”, refere.

Os pais são os seus principais apoiantes e só querem que o filho se sinta feliz. Com a chamada à selecção nacional, além dos três treinos semanais, os outros dois dias da semana são para treinar em Óbidos, onde os seus treinadores também dão aulas. O jovem tem o seu futuro bem delineado. No 10º ano pretende seguir a área de Humanidades mas nunca vai deixar a patinagem artística. Tem o sonho de ser campeão do mundo e conquistar o máximo de títulos possíveis. Aos 16 anos vai ter formação para ser juiz da modalidade e a partir dos 18 anos pode começar a formar-se enquanto treinador. “O segredo é treinar muito e nunca desistir. Esta é a minha grande paixão. Sinto uma enorme liberdade e é uma sensação indescritível quando estou em cima dos patins”, confessa a O MIRANTE.