245 atletas de karaté em campeonato nacional na Póvoa de Santa Iria

Tem lugar a 22 de Abril, entre as 09h00 e as 18h00, no Pavilhão Desportivo Escolar Aristides Sousa Mendes (Póvoa de Santa Iria) a Fase Regional Centro/Sul do Campeonato Nacional de Karate em escalões Infantis, Iniciados e Juvenis. O evento, organizado pela Federação Nacional de Karate - Portugal em parceria com o Futebol Clube Alverca e a colaboração da Câmara de Vila Franca de Xira e do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria. Irá ter 245 karatecas em prova, orientados por 53 treinadores, oriundos de 51 clubes da região Centro/Sul. A competição, de âmbito regional, serve também de apuramento para o Nacional de Karate, em 23 provas divididas pelas modalidades de kata e kumite, nos três diferentes escalões.