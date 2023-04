Associação de Basquetebol de Santarém faz história em Albufeira

A equipa sub16 feminina da Selecção Distrital de Santarém conseguiu vencer a Divisão B da Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira, com sete vitórias em sete jogos, alcançando a histórica subida à divisão A. As sub14 conseguiram a melhor classificação dos escalões, ficando em quarto lugar. A equipa masculina de sub16 mantêm-se na primeira divisão da competição, fruto do nono lugar, e os sub14 ficaram-se pelo décimo. O evento reúne todos os anos mais de 1500 atletas de todo o país em representação das várias associações distritais, tendo-se realizado de 11 a 16 de Abril.

A Associação de Basquetebol de Santarém felicitou, nas redes sociais, todos os atletas, equipas técnicas, chefe de comitiva e staff “pela forma como permitiram que tudo funcionasse de forma exemplar” e deixou um agradecimento aos pais e familiares que apoiaram e acompanharam os atletas.