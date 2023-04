Susana Feitor é a nova presidente da Fundação do Desporto

A antiga marchadora olímpica de Rio Maior, Susana Feitor, foi nomeada pelo Governo na sexta-feira, 21 de Abril, para presidir ao conselho de administração da Fundação do Desporto. A ex-atleta do Clube de Natação de Rio Maior, de 48 anos, participou em cinco Jogos Olímpicos, entre Barcelona1992 e Pequim2008, destacando-se o seu 13.º lugar em Atlanta1996 nos 10 quilómetros marcha, numa carreira marcada pelo bronze nos Mundiais de 2005 nos 20 quilómetros, depois de ter sido campeã da Europa (1993) e do Mundo (1990) júnior, nos cinco quilómetros.

Membro do Conselho Nacional de Desporto, a nova responsável da Fundação do Desporto é licenciada em Gestão das Organizações Desportivas, pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior, sendo desde 2018 treinadora de marcha-atlética. Susana Feitor foi presidente da Comissão de Atletas Olímpicos entre 2002 e 2005 e ‘vice’ entre 2005 e 2009, além de ser vogal do Comité Olímpico de Portugal no mesmo período, vogal da direção da Federação Portuguesa de Atletismo (2009-2014) e chefe de Missão aos campeonatos do mundo universitários 2017, em Taipé, Taiwan, e 2019, em Nápoles, Itália.

Susana Feitor substitui no cargo o antigo nadador olímpico Paulo Frischknecht. A Fundação do Desporto é uma entidade sem fins lucrativos, dotada de órgãos e património próprios e de autonomia administrativa e financeira. Esta entidade, que também coordena a Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento, tem como objecto social a promoção do desporto e do bem-estar físico, apoiando e fomentando o desenvolvimento do mesmo, designadamente nos domínios do alto rendimento, educação, saúde, turismo, ambiente, economia e aumento da atividade física junto da população.