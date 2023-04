Diogo Silva campeão nacional de jiu-jitsu em veteranos

A Jiu-Jitsu Ribatejo participou com dois atletas no Campeonato Português de Jiu-Jitsu

A Jiu-Jitsu Ribatejo participou com dois atletas no Campeonato Português de Jiu-Jitsu com o atleta abrantino Diogo Silva a sagrar-se campeão nacional na categoria Masculino Faixa Roxa, Master 1, peso Pena (-70kg). A prova decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas, organizada pela Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro.

Os atletas da Jiu-Jitsu Ribatejo treinam actualmente nas instalações do Clube Desportivo “Os Patos”, em Rossio ao Sul do Tejo, e no Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova da Barquinha.