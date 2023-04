Petanca da Académica de Santarém é um caso de sucesso

O segundo lugar obtido pela equipa de petanca da Académica de Santarém na eliminatória nacional de tripletes (3 atletas) garantiu ao clube representação nas principais finais nacionais da modalidade, que vão decorrer entre Maio e Julho. Em Tiro Precisão Femininos vão competir Sílvia Ramos (Campeã Regional 2023) e Filipa Antunes; em Mão-a-mão Masculinos vão estar Carlos Monteiro ( Campeão Regional 2023) e Orlando Melgada; em Mão-a-mão Femininos Filipa Antunes (Campeã Regional 2023) e Diana Vicente; em Dupletes Masculinos Florian e José Queirós (defesa do Título de 2022); em Dupletes Femininos Ana Parreira e Marie Remy; e em Tripletes Masculino Carlos Monteiro, José Queirós e Loic Baia.

“Para além dos três títulos regionais já conquistados, estamos esperançados em mais algumas conquistas nas provas em disputa, motivado pela qualidade e empenho dos atletas como pela contínua melhoria das condições de prática e treinos”, diz a secção de petanca da Académica de Santarém em nota de imprensa, acrescentando que, em 2023, o desempenho desportivo da secção já supera as expectativas e objectivos fixados, destacando-se ainda o aumento de praticantes, em especial nos femininos, com cerca de 15 atletas.

Refira-se que a secção de petanca da Académica de Santarém só iniciou actividade competitiva em 2022. A prática da modalidade na Associação Académica de Santarém está aberta a todos que queiram experimentar, havendo sessões de treino no Espaço de Petanca e Lazer da Escola Superior Agrária de Santarém, todas as terças e quintas-feiras a partir das 18h30.



O que é a petanca?

A petanca é um jogo de origem francesa, criado no princípio do século XX, lê-se na página da Federação Portuguesa de Petanca na Internet. É uma actividade de grupo, que se pratica em equipas de número variável de jogadores – triplas (3×3, com 2 bolas cada um), duplas (2×2, com 3 bolas cada um) ou individualmente (1×1, com 3 bolas cada um). O jogo consiste no lançamento de uma série de bolas metálicas, com o objectivo de ficar o mais próximo possível de uma pequena bola de madeira, lançada previamente por um jogador.