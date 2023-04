SAD do Vilafranquense deve 36 mil euros aos SMAS de VFX

O União Desportiva Vilafranquense (UDV) Futebol SAD, a Sociedade Anónima Desportiva que gere o futebol profissional do clube, está a dever facturas de água num montante global de 36 mil euros aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira.

Com esse valor, a SAD é uma das entidades que mais dinheiro deve aos SMAS no que diz respeito às contas da água e saneamento. O assunto veio a lume durante a discussão e aprovação das contas e relatório de gestão dos SMAS na última reunião de câmara. Uma vez que a SAD já manifestou publicamente a sua vontade de deixar o concelho e associar-se a outro emblema do futebol nacional, o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, exigiu saber o que farão os SMAS para garantir que o valor seja cobrado àquela entidade. “Isto antes dos senhores arrumarem as malas e irem à vida deles, sob pena de mais uma vez ficarmos a braços com uma responsabilidade que não é nossa”, perguntou.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, garantiu que não está prevista qualquer isenção do pagamento dos 36 mil euros em falta por parte da SAD do futebol do Vilafranquense e que a dívida está a ser tratada como qualquer outra. “As indicações que a administração dos SMAS tem é para tratar as dívidas todas da mesma forma e, neste caso, para agir como tem actuado com todas as entidades que têm dívidas”, garantiu o autarca.

No limite, caso as facturas de água continuem sem ser pagas poderá avançar a cobrança coerciva com o apoio da Autoridade Tributária (AT), fruto de um protocolo de parceria de cobrança de dívidas estabelecido no final do ano passado entre a autarquia e a AT.

SAD de malas aviadas

Em Dezembro do ano passado, recorde-se, os sócios do UDV votaram favoravelmente a venda dos 10% que o clube detinha no capital da SAD, com o presidente da Sociedade Anónima Desportiva Henrique Sereno a confirmar a intenção de sair de Vila Franca de Xira, o que entretanto se confirmou recentemente, com o acordo estabelecido com o Aves 1930 (ver texto nesta página).