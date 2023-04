Segunda prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco decorreu em Almada.

Tiro com arco do Ateneu Cartaxense com sete pódios

O Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense conquistou três medalhas de ouro, uma medalha de prata, duas medalhas de bronze e ainda uma medalha de bronze por equipas na segunda prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que decorreu em Almada.