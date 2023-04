Arqueiros da Tejo D'Honra vencem nas Caldas da Rainha

A equipa de tiro com arco da Tejo D'Honra, da Golegã, conseguiu cinco primeiros lugares e um segundo na prova realizada no dia 23 de Abril no Campo do Areco, nas Caldas da Rainha. Os resultados dos arqueiros da Tejo D'Honra foram os seguintes: Vicente - 1º Lugar - Flecha - Barebow; Martim Cruz - 1º Lugar - Robin – Barebow; Francisco Aparício - 1º Lugar - Juvenil – Barebow; Pedro Costa - 2º Lugar - Juvenil – Barebow; Márcia Nunes - 1º Lugar: open Sénior S. - Barebow; João P. Santos - 1ºLugar: open - Veterano H. - Barebow; Rui Gomes - 9º Lugar open - Sénior H. Barebow.