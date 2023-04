CN Torres Novas lidera nacional de duatlo por clubes

Atletas do Clube de Natação de Torres Novas estiveram em grande plano no Duatlo de Grândola

A equipa masculina do Clube de Natação de Torres Novas venceu colectivamente o Duatlo de Grândola e encontra-se na liderança do campeonato nacional de duatlo por clubes. A equipa feminina subiu ao pódio no 3º lugar. Na competição individual os atletas torrejanos também estiveram em evidência, com Erwin Vanderplancke e Maria Tomé a vencerem as respectivas provas por género, com Tiago Fonseca a alcançar o 2º lugar (1º grupo de idades 20-24 anos) e Ana Ramos a 5ª posição (1ª grupo de idades 25-29 anos).