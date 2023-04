Núcleo Sporting da Golegã recebe apoio para novos equipamentos

partilhe no Facebook

O Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã vai receber um apoio de 500 euros da Câmara da Golegã para a compra de equipamentos para a equipa de cicloturismo. O vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, ausentou-se da votação por ser filho do presidente da direção do clube, Jaime Rosa.