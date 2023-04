Vitória de Santarém segue em frente na Taça Nacional Sub-19 de futsal

partilhe no Facebook

A equipa de juniores masculinos do Vitória de Santarém garantiu o apuramento para a segunda fase da Taça Nacional Sub-19 de futsal em jogo disputado no reduto da UDC Sousel. Apesar de a equipa escalabitana ter perdido por 6-5, o resultado foi suficiente para seguir em frente. O objectivo seguinte passa por ficar entre as 14 melhores equipas da competição, entre 16, que garante a participação nos campeonatos nacionais em 2023/24. A segunda fase tem início nos dias 6 ou 7 de Maio.