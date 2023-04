Juventude Ouriense conquistou a Supertaça Distrital de Futsal Feminino

A equipa sénior da Juventude Ouriense conquistou no dia 25 de Abril a Supertaça de Futsal Feminino ao vencer na final o Vitória de Santarém por 3-1. O troféu é atribuído pela Associação de Futebol de Santarém e o jogo foi disputado no Pavilhão da Escola Secundária de Alcanena, antecedido de um jogo de promoção de futsal feminino entre equipas do SC Ferreira do Zêzere e do Vitória de Santarém.