Trail da Chamusca decorre amanhã com recorde de inscrições

Depois do sucesso da primeira edição, são esperados cerca de 800 participantes na segunda edição do Trail Coração do Ribatejo na Chamusca.

A segunda edição do Trail Coração do Ribatejo, evento organizado pela equipa Chamusca Trail, da secção da União Desportiva da Chamusca, vai realizar amanhã, 30 de Abril, com recorde de inscrições. São esperados cerca de 800 participantes numa prova que percorre ao longo de uma manhã os trilhos da charneca ribatejana. O trabalho desenvolvido na preparação do primeiro evento originou a que a prova passasse a ser certificada pela Associação de Trail Running de Portugal, sendo uma das provas do Circuito Nacional de Trail, do Circuito de Trail do Ribatejo e do Circuito Distrital de Trail.

A segunda edição conta com uma Caminhada e Mini Trail, de 13 quilómetros, com 630 metros de desnível positivo (D+), Trail Curto, de 19 quilómetros, com 930D+, e Trail Longo, de 28 quilómetros, com 1510D+. Conta ainda com trilhos técnicos passando por paisagens sobre a lezíria e charneca ribatejana. A equipa garante abastecimentos completos, bombeiros e médico disponíveis, refeição para todos e muita animação.