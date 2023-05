Sporting de Tomar conquistou Taça de Portugal de hóquei

partilhe no Facebook

O Sporting de Tomar conquistou este domingo a Taça de Portugal em hóquei em Patins, vencendo na final o Sporting Clube de Portugal. Após um empate 4-4 no tempo regulamentar e de 1-1 no prolongamento, os ribatejanos venceram por 3-1 nos penaltis, para gáudio dos muitos adeptos presentes no pavilhão de Tomar.