União de Almeirim e Alcanenense jogam final da Taça do Ribatejo em juniores

Jogo decisivo marcado para esta segunda-feira, 1 de Maio, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento

A final da Taça do Ribatejo Juniores 2022/2023 está marcada para esta segunda-feira, 1 de Maio. A disputar o troféu vão estar o União FC Almeirim e o AC Alcanenense, duas equipas que prometem fazer um dia de festa único na região.

O jogo começa à 16h00, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento, várias vezes palco da final da Taça do Ribatejo, organizada pela Associação de Futebol de Santarém. A entrada é livre.