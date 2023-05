Rally de Lisboa volta a Vila Franca de Xira em Junho

A terceira edição do Rally de Lisboa volta às estradas da região da grande Lisboa e Oeste com Vila Franca de Xira a voltar a receber a passagem de duas especiais de classificação no dia 17 de Junho. Para tal o município aprovou, por unanimidade, uma proposta visando a celebração de um contrato programa de desenvolvimento desportivo com o Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, visando a entrega de um apoio de 15 mil euros à organização. Além do montante financeiro o município irá também ajudar no apoio logístico de policiamento e bombeiros.

No ano passado o município pagou cinco mil euros para ter o rally a passar nas estradas do concelho, em particular nas Cachoeiras, em duas provas de classificação que ligaram as Cardosas (Arruda dos Vinhos) a Cadafais (Alenquer). O Rally de Lisboa foi apadrinhado na primeira edição pelo lendário piloto Markku Alén e voltará a ter o centro no Parque das Nações em Lisboa.