Três equipas lutam pelo título na 1ª divisão distrital de Santarém

A duas jornadas do final, o campeonato distrital de futebol da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém está ao rubro, com três equipas separadas por apenas um ponto. Lidera o União de Tomar com 62 pontos, tantos como o Amiense, enquanto o Fazendense conta 61 pontos. A jornada de domingo, 30 de Abril, foi muito proveitosa para o Amiense, que derrotou em Amiais de Baixo o Mação por 2-0 e beneficiou dos surpreendentes desaires caseiros dos concorrentes directos: o U. Tomar perdeu por 2-3 com o Ouriense e os homens de Fazendas de Almeirim baquearam perante o Ferreira do Zêzere por 0-1.

O calendário que falta aos três candidatos é o seguinte: o União de Tomar vai ao terreno do Salvaterrense e recebe o Mação: o Amiense desloca-se ao campo do Abrantes e Benfica e recebe o Torres Novas; e o Fazendense vai jogar a casa do Ouriense e recebe o Salvaterrense.