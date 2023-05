1º Grande Prémio de Atletismo em Vila Chã de Ourique

O encontro está marcado para as 10 horas junto ao pavilhão das Festas de Vila Chã de Ourique.

A associação Trilho dos Cágados vai organizar o primeiro Grande Prémio de Atletismo em Vila Chã de Ourique. A prova tem uma distância de 10 quilómetros e realiza-se no domingo, 21 de Maio. Existe ainda uma caminhada de cinco quilómetros. O encontro está marcado para as 10 horas junto ao pavilhão das Festas de Vila Chã de Ourique. A data limite para as inscrições é a 14 de Maio.